Hulk perde pênalti, mas Atlético-MG vence o Alianza Lima e respira na Libertadores

Igor Gomes resolveu e marcou os dois gols da vitória do Galo por 2 a 0 no estádio Independência

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes foi o nome do jogo e resolveu para o Galo na Libertadores



O Atlético-MG conseguiu um alívio nesta quarta-feira, 3, ao vencer a primeira na Copa Libertadores depois de duas derrotas nas primeiras rodadas. O Galo fez 2 a 0 no Alianza Lima, no Independência, e empatou em pontos com o Libertad, que ainda joga na rodada contra o Athletico-PR – que pode disparar na liderança do Grupo G. No primeiro tempo, o Atlético-MG sofreu. Pressionado pelo resultado, perdeu muitas chances de gol. Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para o Galo. Hulk foi para a cobrança e o goleiro defendeu. O que parecia um drama, se dissolveu aos 14 minutos do segundo tempo quando Igor Gomes fez boa jogada pela esquerda e bateu no canto, abrindo o placar. Dez minutos depois, Igor chutou no mesmo cantinho e ampliou para 2 a 0. A vitória dá fôlego para a equipe tentar a classificação às oitavas de final. O próximo jogo será contra o Athletico-PR, no dia 23 de maio, em casa. É importante que o Galo vença para permanecer na briga.