Hulk responde Gabigol após ser provocado por atacante do Flamengo: ‘Muito mais moral em nível mundial’

O craque do Galo usou as redes sociais para responder um comentário de Gabriel Barbosa, que ironizou um lance entre Atlético-MG x Coritiba

Hulk rebateu Gabriel Barbosa após lance polêmico em Atlético-MG x Coritiba



O atacante Hulk, do Atlético-MG, protagonizou um lance polêmico no empate em 2 a 2 com o Coritiba, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Atabalhoado, o craque do Galo acabou chutando um rival, recebendo apenas um cartão amarelo. Nas redes sociais, Gabriel Barbosa, principal jogador do Flamengo, reagiu ao comentário de um torcedor do Rubro-Negro, dizendo que se tivesse cometido a falta, teria sido punido com mais rigor. “Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto para a delegacia por agressão… Ah! E matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso”, ironizou o artilheiro do clube carioca, em sua conta no Twitter.

Hulk, no entanto, tratou de responder o comentário de Gabigol, minimizando a passagem do atual jogador do Flamengo pela Europa. “Quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que realmente é. Falta clara e na minha opinião, na do árbitro e do VAR, para amarelo. Meu foco é aparecer para mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando minha equipe e não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer”, disparou o craque do Galo.

Formado nas categorias de base de Vitória e São Paulo, Hulk despontou no futebol no exterior. Depois de passar pelos japoneses Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy, o atacante brilhou no Porto, Zenit (Rússia) e Shanghai SIPG (China), antes de voltar ao Brasil para jogar no Galo, no ano passado. Gabigol, por sua vez, foi revelado pelo Santos e não obteve sucesso em suas tentativas na Inter de Milão e Benfica. No futebol brasileiro, os dois são destaques por seus times nas últimas temporadas. Enquanto Hulk já ganhou cinco títulos na equipe mineira, Gabigol levantou 12 taças com o Rubro-Negro.