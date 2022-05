Ilha do Retiro fica alagada após forte chuva e jogo entre Sport e CRB é adiado

Partida pela Série B acontecerá nesta terça-feira; torcedor ‘nadou’ nas arquibancadas

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Campo ficou completamente encharcado e nem com retirada com baldes fez água recuar



A partida entre Sport e CRB, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B, precisou ser adiada após fortes chuvas atingirem o Recife. A Ilha do Retiro ficou com o gramado totalmente alagado, assim como as arquibancadas. Antes do início do jogo, funcionários do Sport tentaram tirar a água acumulada no campo com baldes, mas não foi o suficiente e a comissão de arbitragem decidiu adiar a partida para estar terça-feira, dia 24, às 15h (horário de Brasília), seguindo os protocolos da CBF. De acordo com o Sport, os ingressos continuam válidos para a nova partida e quem não puder comparecer pode utilizar essa entrada em outras partidas do Leão em casa. Nova leva de ingressos estará disponível no site do clube a partir das 9h. Uma cena que chamou atenção da transmissão televisiva e das redes sociais foi um torcedor ‘nadando’ nas arquibancadas. Cena parecida também viralizou com torcedores do São Paulo, no Morumbi, em 2011.