Inter anuncia renovação do contrato de Danilo Fernandes até 2021

Reprodução/Facebook Danilo Fernandes



Em preparação para a temporada 2020, a diretoria do Internacional acertou nesta quinta-feira a permanência de mais um jogador em seu elenco. O clube gaúcho confirmou a renovação do contrato com o goleiro Danilo Fernandes, que passa a ser válido até o final de 2021.

“Fico muito feliz e honrado com a continuidade no clube, já que desde que cheguei me identifiquei muito rápido com o Inter e a torcida. Vou para minha quinta temporada e tenho a expectativa de fazer um grande ano, pelo nível do nosso grupo e todos profissionais do Inter”, destacou Danilo Fernandes ao site oficial do Inter.

Contratado com a missão de defender a meta colorada, @danfernandes88 soube honrar recorte de campo que para muitos ídolos já serviu de casa. Verdadeiro paredão, seguirá vestindo nosso manto na temporada que se avizinha, marcada por novos desafios, e também objetivos. #VamoInter pic.twitter.com/nuNLYIHyK4 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 2, 2020

Formado nas divisões de base do Corinthians, Danilo Fernandes, de 31 anos, também possui passagem pelo Sport em sua carreira profissional. Depois, o goleiro chegou ao Inter em maio de 2016, como uma tentativa de repor a perda de Alisson, vendido para a Roma. E, desde então, disputou 111 jogos com a camisa do clube gaúcho.

Ele foi titular na campanha que culminou no rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo poupado de críticas da torcida, permanecendo como titular até agosto de 2018, quando passou por cirurgia no ombro direito. Desde então, a vaga na equipe é de Marcelo Lomba.

Antes de Danilo Fernandes, o Inter havia anunciado a renovação do contrato de D’Alessandro até o fim de 2020 e do meia-atacante João Peglow até 2023. O time, que será dirigido por Eduardo Coudet na próxima temporada, também acertou as contratações do volante argentino Damián Musto e do lateral-direito Rodinei.

*Com informações de Estadão Conteúdo