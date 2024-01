Internacional contrata zagueiro Robert Renan para temporada 2024

Jogador, de apenas 20 anos, chega por empréstimo do Zenit, da Rússia, com duração de um ano

Reprodução / Twitter @RobertRenan10 Defensor está entre os selecionados para a equipe sub-23 que disputará o pré-olímpico, visando uma vaga nos Jogos de Paris 2024



O Internacional fechou a contratação do zagueiro Robert Renan para a temporada 2024. O jogador, de apenas 20 anos, chega por empréstimo do Zenit, da Rússia, com duração de um ano. No acordo entre os clubes, ficou estabelecido que, caso o atleta receba uma proposta vantajosa no meio do ano, o Inter será obrigado a liberá-lo, mas receberá uma compensação financeira. Antes de acertar com o Internacional, o Zenit chegou a oferecer Robert ao Corinthians, clube que o formou e que o cedeu ao time russo como parte da negociação para ter Yuri Alberto em definitivo, no final de 2022. Contudo, na época, o presidente Duilio Monteiro Alves não concordou com os termos do empréstimo.

Robert Renan é conhecido por ser um zagueiro técnico e se destaca pela qualidade com a bola nos pés. Além disso, o jogador já acumula convocações pela seleção brasileira sub-20. Ele foi chamado pelo treinador Ramon Menezes para amistosos em março, logo após a saída de Tite da seleção principal. Em junho, substituiu o lesionado Nino, do Fluminense, e voltou a ser convocado. Agora, o defensor está entre os selecionados para a equipe sub-23 que disputará o pré-olímpico, visando uma vaga nos Jogos de Paris 2024, a partir de 23 de janeiro.

Nas redes sociais, o Internacional fez postagem para anunciar a chegada do zagueiro. “Que alegria te receber de novo no Colorado, Robert. Unidos, vamos em busca de um grande 2024. Somos do inter”, diz o perfil oficial do clube, que compartilhou uma publicação do jogador relembrando o início da carreira. “Sempre fui um moleque sonhador, que eu seja exemplo para que nenhum dos meus desista, que seja um ano abençoado”, escreveu Robert.

Que alegria te receber de novo no Colorado, Robert! 🫶 Unidos, vamos em busca de um grande 2024. Somos 𝐃𝐎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑. ❤️🇦🇹 https://t.co/5Cd31rx1Dr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 4, 2024

🏆 Sul-Americano Sub-20 Alerta de novo xerife no Beira-Rio! ⭐️🇦🇹 pic.twitter.com/E7P83B6XpQ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 3, 2024