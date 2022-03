Internacional domina e vence o Gre-Nal por 1 a 0

David marcou o único gol da partida no Beira-Rio e colocou o Colorado em 3º na tabela

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Inter comemoram o gol da vitória no Grenal 435



Depois do ataque ao ônibus do Grêmio no último dia 26 de fevereiro, o Gre-Nal 435 da rodada 9 do Campeonato Gaúcho aconteceu nesta quarta-feira, 9, no Beira-Rio e terminou com vitória do Internacional por 1 a 0. A partida foi marcada pelo total domínio do lado vermelho, que no primeiro tempo teve as melhores ações e mais posse de bola. Tanta vontade teve a recompensa nos acréscimos, quando David chutou cruzado e empurrou para as redes, abrindo o placar. No segundo tempo, Roger Machado fez algumas alterações e o Grêmio melhorou, mas não conseguiu igualar o marcador. Apesar da vitória, o Inter é o terceiro na tabela, empatado em pontos com o Grêmio que é o segundo. O Ypiranga é o líder. No final de semana, o Tricolor Gaúcho encerra a fase de grupos contra os líderes no sábado às 16h30 (horário de Brasília). Enquanto o Inter enfrenta o Guarany, fora de casa, no mesmo horário.