Internacional oficializa a contratação de Abel Braga até o final da temporada

Esta será a sétima passagem de Abelão pelo Beira-Rio

Celso Pupo / Fotoarena / Estadão Conteúdo Abel Braga está de volta ao Internacioanal



Um dia após comunicar a saída de Eduardo Coudet, o Internacional anunciou na tarde desta terça-feira, 10, Abel Braga como novo treinador do seu time principal. O experiente técnico assumirá o time até o final da temporada, ou seja, até fevereiro de 2021, e terá a companhia do auxiliar técnico Leomir de Souza e o analista de desempenho Alex da Costa.

Aos 68 anos, esta será a sétima vez que Abelão comanda o clube do Beira-Rio – a última aconteceu na temporada 2014, quando o Colorado foi tetracampeão gaúcho com 87% de aproveitamento. A passagem mais marcante, no entanto, foi a de 2006, quando ele levou o Internacional ao título da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.

Abel Braga estava sem clube desde que foi desligado pela diretoria do Vasco, em março deste ano, antes da paralisação do futebol por causa da pandemia da Covid-19. No Cruz-Maltino, o técnico teve passagem-relâmpago, conseguindo apenas quatro vitórias em treze partidas à frente do clube. No ano passado, ele também comandou Cruzeiro e Flamengo.