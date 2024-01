Internacional oficializa contratação do centroavante colombiano Rafael Borré

Jogador assinou um contrato de longa duração com o clube gaúcho e chegará a Porto Alegre no meio do ano

Reprodução / Twitter @SCInternacional Internacional anunciou a contratação do centroavante colombiano Rafael Borré, que estava atuando pelo Werder Bremen



O Internacional anunciou nesta quarta-feira, 17, a contratação do centroavante colombiano Rafael Borré. O jogador assinou um contrato de longa duração, válido até 2028, e o clube gaúcho adquiriu 80% dos direitos federativos do atleta. No entanto, só deve desembarcar em Porto Alegre no meio do ano, já que está emprestado até maio. Aos 28 anos, o colombiano chega ao clube gaúcho como uma solução para o setor ofensivo, tendo marcado quatro gols em 14 partidas disputadas pelo Werder Bremen nesta temporada. Vale ressaltar que Borré ganhou destaque no River Plate, onde foi campeão da Libertadores em 2018. Nas redes sociais, o Internacional exaltou o atleta: “Ídolo no futebol argentino e também na Alemanha, o atacante da Seleção Colombiana é nosso”, escreveu o perfil oficial do clube brasileiro.

Com vocês: Rafael Santos Borré, o novo atacante e sócio do Clube do Povo! 🔥📷 Ídolo no futebol argentino e também na Alemanha, o atacante da Seleção Colombiana é 𝑵𝑶𝑺𝑺𝑶! 😍 pic.twitter.com/zns8kbI945 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 17, 2024