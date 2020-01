Irmão de Lucas Paquetá é flagrado portando fuzil em festa no RJ

Reprodução Matheus Paquetá é irmão mais velho de Lucas Paquetá



Lucas Paquetá voltou a ter o seu nome entre os mais comentados do Twitter na manhã desta quinta-feira (30). O motivo, mais uma vez, não é nada bom. Matheus Paquetá, seu irmão, foi filmado dançando com um fuzil em uma festa no Rio de Janeiro. As imagens foram exibidas em reportagem do “Jornal da Record”, na noite da última quarta-feira (29).

No vídeo, é possível ver Matheus dançando com um fuzil na mão e carregando uma pistola “Glock” em sua cintura. Na filmagem, ele está com um copo de bebida na mão e ao lado de outro homem, que veste a camisa de Lucas Paquetá, do Milan.

Agora, o irmão do ex-Flamengo está sendo investigado e pode responder por porte ilegal de arma de uso restrito e associação ao tráfico de drogas, segundo a Delegacia de Combate às Drogas do Rio de Janeiro.

De acordo com a matéria, a assessoria de Lucas Paquetá informou que não tinha ciência do vídeo e classificou o episódio como uma “brincadeira de mau gosto”, além de reforçar que o atleta do Milan não está associado ao tráfico de drogas.

Matheus Paquetá coleciona passagens por clubes nacionais e internacionais, como Tombense (MG) Avaí (SC) e o Monza (Itália).

Já Lucas Paquetá, que está sem espaço no Milan, busca um outro clube ainda nesta janela de transferência da Europa, que se encerra na próxima sexta-feira (31). Pouco utilizado, o meio-campista busca novos ares para não sair do radar de Tite, treinador da seleção brasileira.