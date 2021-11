Isla, do Flamengo, tem contato com infectado por Covid-19 e desfalca o Chile

O defensor foi afastado do restante dos companheiros por ter tido um contato próximo com pessoa infectada com o novo coronavírus, antes da chegada à concentração da seleção chilena

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Isla durante partida do Flamengo contra o Athletico



O lateral-direito Mauricio Isla, do Flamengo, desfalcará a seleção chilena no jogo desta quinta-feira, 11, com o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, conforme anunciou hoje o departamento médico da ‘Roja’. O defensor foi afastado do restante dos companheiros por ter tido um contato próximo com pessoa infectada com o novo coronavírus, antes da chegada à concentração do Chile. “Estando assintomático, com o esquema de vacinação completo e com um PCR negativo, de acordo com as normas sanitárias do país, será realizado um período de isolamento de sete dias, desde o contato, em um local diferente ao da nossa delegação, sob supervisão médica adequada”, aponta comunicado. Ainda de acordo com o departamento médico da seleção chilena, todo o restante da delegação que estará em Assunção para o jogo, que acontecerá no estádio Defensores del Chaco, também apresentou resultado negativo em teste PCR.