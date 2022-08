Japão marca no fim e Brasil vai disputar o 3º lugar da Copa do Mundo feminina Sub-20

Atuais campeãs mundiais, as japonesas fizeram o gol da vitória aos 39 minutos; adversário do Brasil pelo bronze será a Holanda

Reprodução/ Twitter @FIFAWWC Brasil buscou o empate no segundo tempo, mas levaram o gol aos 39 minutos



O sonho da seleção brasileira de conquistar o título inédito da Copa do Mundo feminina sub-20 terminou na madrugada desta sexta-feira, 26. O Brasil perdeu na semifinal para o Japão, por 2 a 1, e irá disputar o 3º lugar da competição. A seleção de Jonas Urias fez um primeiro tempo bem abaixo e levou o primeiro gol aos 30 minutos, com Yamamoto. Nos minutos finais o Brasil cresceu, mas não conseguia finalizar bem. A história mudou no segundo tempo com muitas chances na área e aos 10, Cris marcou um belo gol em chute de longe. O jogo era favorável às brasileiras, mas em um lance de desatenção, a bola ficou com Hamano, que bateu por cobertura e marcou o gol da vitória das japonesas. Elas são as atuais campeãs mundiais da modalidade. O adversário pelo 3º lugar será a Holanda, no domingo, às 19h30 (horário de Brasília). A final será entre Japão e Espanha.