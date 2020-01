Jardine convoca mais três e fecha lista da seleção para o Pré-Olímpico

Lucas Figueiredo/CBF Jardine convocou mais três jogadores para o Pré-Olímpico



O grupo da seleção brasileira está enfim fechado para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia. Nesta sexta-feira (3), o técnico André Jardine realizou mais três convocações, de Maycon, do Shakhtar Donetsk; Iago, do Augsburg; e Bruno Fuchs, do Internacional, diante da recusa de clubes em liberarem jogadores que haviam sido chamados anteriormente.

A competição pré-olímpica não é disputada em uma Data Fifa, o que faculta aos clubes a decisão de liberar seus jogadores. A CBF buscou negociar com as equipes para contar com atletas, mas ainda assim Jardine precisou alterar a lista inicial de convocados.

Por conta disso, Jardine chamou, nesta sexta, o meia Maycon para a vaga de Douglas Augusto, do grego PAOK. Além disso, o lateral Ayrton Lucas, do russo Spartak Moscou, e o zagueiro Ibañez, da italiana Atalanta, também não foram cedidos por seus clubes. Assim, o treinador recorreu a Bruno Fuchs e Iago, que fez parte do time que venceu o Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, em 2019.

O grupo de jogadores convocado por Jardine se apresenta nesta sexta-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Lá, permanecerá por duas semanas, com a realização de jogos-treino contra os profissionais de Boavista e Portuguesa-RJ nos dias 12 e 15, respectivamente.

O Brasil estreará no Pré-Olímpico no dia 19 contra o Peru, em Armenia, na Colômbia, sendo que Uruguai, Bolívia e Paraguai serão os outros adversários do Grupo B. Os dois primeiros da chave vão ao quadrangular final, quando duas vagas nos Jogos de Tóquio estarão em disputa.

Confira como ficou a lista final de convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Cleiton (Atlético Mineiro), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio)

Laterais-direito: Dodô (Shakhtar Donetsk/UCR) e Guga (Atlético Mineiro).

Laterais-esquerdo: Iago (Augsburg/ALE) e Caio Henrique (Fluminense).

Zagueiros: Nino (Fluminense), Bruno Fuchs (Internacional), Robson Bambu (Athletico Paranaense) e Walce (São Paulo).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Athletico Paranaense), Maycon (Shakhtar Donetsk/UCR), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio) e Reinier (Flamengo).

Atacantes: Antony (São Paulo), Bruno Tabata (Portimonense/POR), Pepê (Grêmio), Matheus Cunha (RB Leipzig/ALE), Paulinho (Bayer Leverkusen/ALE) Pedrinho (Corinthians) e Yuri Alberto (Santos).

*Com informações do Estadão Conteúdo