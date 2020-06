Volante Jean volta aos treinos no Cruzeiro após afastamento por covid-19

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Jean ficou afastado por 15 dias após contaminação por covid-19



O volante Jean, do Cruzeiro, retornou aos treinos após ficar afastado das atividades por 15 dias, depois de testar positivo para covid-19. O meia se recuperou da doença e voltou a trabalhar nesta terça.

“Tomamos todos os cuidados que os médicos do clube nos passaram, seguimos todas as orientações, todos os protocolos e, graças a Deus, deu tudo certo. Fico muito feliz, é uma alegria imensa poder ter essa liberdade, poder trabalhar, poder voltar a fazer aquilo que mais gosto”, disse.

Assintomático, Jean cumpriu as medidas de isolamento social. Os últimos exames apontaram que ele estava imune, e então foi liberado pelo departamento médico para se juntar ao grupo comandado por Enderson Moreira.

“Estou me sentindo bem (fisicamente), fiz um trabalho à parte, sem poder forçar nada, principalmente muscular, e aos poucos vou treinando normalmente com o grupo. Mas a princípio treinando à parte, para pegar essa parte física. É uma readaptação, para que a gente possa estar o mais rápido possível com o grupo”, completou.

Jean não foi o único a contrair o vírus no Cruzeiro. Vinícius Popó e o zagueiro Léo também se infectaram. Segundo o superintendente do departamento médico do clube, Daniel Baumfeld, “o Cruzeiro seguiu todos os protocolos epidemiológicos estabelecidos pelas organizações de saúde e pela CBF e, com o resultado de exame positivo, Jean foi afastado por 15 dias. O atleta foi liberado nesta terça feira para retornar às atividades, após repetir exames sorológicos semanais para atestar a imunidade e manter-se assintomático durante todo o período”.

O Cruzeiro já está na quarta semana de treinos após a paralisação causada pela pandemia. O Campeonato Mineiro ainda não tem data para retorno.

* Com Estadão Conteúdo