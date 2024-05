Jô é preso em Campinas antes do jogo entre Ponte Preta e Amazonas

Jogador foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia

Reprodução/Instagram/@amazonasfcoficial Jô, atacante do Amazonas



O atacante Jô, do Amazonas e com passagens por Corinthians e Atlético-MG, foi preso nesta segunda-feira (6) em Campinas, em São Paulo, antes do jogo contra a Ponte Preta. O jogador era esperado pelos polícias civis no Estádio Moisés Lucarelli que cumpriam um mandado contra o jogador. Jô, de 37 anos, foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado ao 10° Distrito Policial de Campinas. O atacante estava escalado para começar como titular na partida desta segunda contra a Ponte Preta. Mas, com a prisão, a equipe amazonenses preciso mexer na escalação de última hora, colocado Wliiam Barbio no lugar.