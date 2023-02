João Gomes marca em sua estreia pelo Wolverhampton no Campeonato Inglês

Ex-jogador do Flamengo marcou o gol da vitória por 2 a 1 e ajudou a equipe ganhar fôlego na briga contra o rebaixamento; brasileiro se emocionou na comemoração

Peter Nicholls/Reuters João Gomes marcou o gol da vitória do Wolves pela Premier League



João Gomes não decepcionou em sua estreia pelo Wolverhampton. O ex-jogador do Flamengo precisou apenas de 17 minutos para fazer a diferença. Ele anotou um dos gols da vitória dos Wolves sobre o Southampton por 2 a 1, na casa do adversário, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Ele não segurou a emoção durante a comemoração. Antes do brasileiro anotar o seu gol, o placar já havia sido movimentado. Carlos Alcaraz colocou o Southampton na frente do marcador, aos 20 minutos da primeira etapa. O Wolves ainda levou um outro duro golpe. Mario Lemina levou o segundo amarelo e foi expulso. João Gomes entrou aos 25 minutos da etapa final, no lugar de Matheus Nunes. Bednarek, dois minutos mais tarde, mandou contra o patrimônio ao tentar cortar um chute do adversário e deixou tudo igual no placar. O gol da vitória dos visitantes saiu aos 42 minutos e dos pés do ex-jogador do Flamengo. Ele arriscou um chute de fora, mas foi bloqueado. O brasileiro ficou com a sobra e arriscou no ângulo esquerdo e deixou sua marca. Na comemoração, ele foi às lágrimas.

O Wolves chegou aos 23 pontos e ocupa a 15ª posição. Agora, o clube está a cinco pontos do Everton, primeiro time da zona do rebaixamento, que ainda joga nada rodada. O Southampton é o lanterna e somou apenas 15 pontos.