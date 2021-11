Jogador de futebol que chutou cabeça de árbitro é denunciado por tentativa de homicídio

William Ribeiro terá que responder pela agressão a Rodrigo Crivellaro em jogo da segunda divisão do Rio Grande do Sul

Reprodução/ FGF TV Juiz está bem após agressão; jogador foi demitido do clube em que estava e suspenso por dois anos dos gramados



O jogador de futebol William Ribeiro, de 30 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) por tentativa de homicídio qualificado nesta quarta, 24. Ribeiro chutou a cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro, que estava no chão após ter levado um soco do jogador, durante jogo entre São Paulo e Guarani pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. “Ao desferir chute brutal na região posterior da cabeça, pelas costas, no momento em que o ofendido estava desfalecido no gramado, o denunciado, atleta profissional, não só criou como também assumiu o risco de produzir o resultado morte, que somente não se consumou por circunstâncias alheias, devido à pronta intervenção de outros atletas e autoridades e, notadamente, ao rápido e eficaz atendimento médico”, disse o promotor Pedro Rui da Fontoura Porto na denúncia. Após a agressão, Crivellaro ficou desacordado e foi levado ao hospital, de onde recebeu alta na manhã seguinte. Ribeiro foi preso em flagrante, mas depois recebeu liberdade provisória; ele foi demitido pelo São Paulo e recebeu uma suspensão de dois anos do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). Caso seja condenado, a pena pode chegar a até 20 anos de prisão.