Jogador do Grêmio é atingido por pedra antes de Gre-Nal; exames detectam traumatismo craniano

Meio-campista Mathías Villasanti foi encaminhado ao hospital Moinhos de Vento; Federação Gaúcha de Futebol adia clássico

Lucas Uebel/Grêmio - 26/02/2022 Ônibus do Grêmio foi apedrejado antes do clássico contra o Internacional



O ônibus da delegação do Grêmio sofreu um atentado antes de chegar ao estádio Beira-Rio, do rival Internacional, para a disputa do clássico Gre-Nal, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho – a partida estava marcada para às 19h, mas foi adiada por decisão da Federação Gaúcha de Futebol. O jogador Mathías Villasanti foi atingido no rosto, próximo ao olho esquerdo, e encaminhado para o hospital Moinho dos Ventos, em Porto Alegre, onde os médicos constataram um quadro de traumatismo craniano e concussão cerebral, mas sem trauma na cabeça.

A jornalistas, antes da decisão oficial da Federação Gaúcha, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, afirmou que sua equipe não disputaria o clássico. “Não, não vamos jogar, já comunicamos a Federação. É um fato muito semelhante, em gravidade igual, ao jogo Boca e River. Não nos sentimos seguros. Há um desequilíbrio técnico tremendo, pq o jogador estava escalado para a partida. Vários jogadores foram tomar banho porque estão cheios de vidros e não há mais condições técnicas e psicológicas para disputar a partida”, disse.