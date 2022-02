Jogador ucraniano mostra símbolo do exército do país ao empatar jogo entre Benfica e Ajax pela Liga dos Campeões

Yaremchuk fez o segundo gol do time português; Atlético de Madrid e Manchester United também empatam

EFE / EPA / JOSE SENA GOULAO Yaremchuk, atacante do Benfica, mostra símbolo do exército ucraniano em camisa ao comemorar gol na Liga dos Campeões



O jogo de ida entre Benfica e Ajax, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões foi bastante movimentado, e não só por questões de campo: o atacante ucraniano Yaremchuk, do Benfica, mostrou uma camisa com símbolo do exército do país ao empatar a partida em 2 a 2, que foi o placar final. A Ucrânia vive forte tensão nos últimos meses com a vizinha Rússia, e países ocidentais consideram que uma invasão russa pode se iniciar em breve. Assim, o gesto do jogador é visto como um apoio ao país natal, mas pode levantar problemas com uma das patrocinadoras da Uefa, a empresa estatal russa de gás natural Gazprom. Em campo, o Ajax havia aberto o placar com Tadic, e o Benfica empatou em gol contra de Haller; o meia alemão se redimiu pouco depois e voltou a colocar o time holandês à frente, ainda no primeiro tempo. Yaremchuk deixou tudo igual aos 27 da etapa final.

No outro jogo do dia, o Atlético de Madrid jogou melhor, mas não conseguiu a vitória contra o Manchester United. A equipe espanhola saiu na frente aos sete minutos, em cabeçada de João Félix e chegou a acertar uma bola na trave, em cabeça de Vrsaliko que bateu em Lindelof e foi na trave. Apesar do amplo domínio, não conseguiu ampliar e o Manchester United empatou aos 35 do segundo tempo, quando Elanga aproveitou ótimo passe de Bruno Fernandes e bateu na saída de Oblak. Alvo de muitas faltas, Cristiano Ronaldo teve atuação apenas discreta.