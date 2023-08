Jogadora Jenni Hermoso se manifesta após beijo na boca sem consentimento: ‘Não gostei’

Presidente da Federação Espanhola de Futebol beijou atleta durante cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina

Reprodução/Twitter/@@Piloooupilou Após ganhar da Seleção da Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina, jogadora espanhola recebe beijo na boca sem consentimento



Na cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina, um episódio chamou a atenção: a jogadora Jenni Hermoso, da Seleção da Espanha, recebeu um beijo na boca do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. A jogadora que foi titular da final, que a Espanha ganhou por 1 a 0 da Inglaterra, comentou sobre o assunto em uma live pós-jogo no vestiário: “É, mas eu não gostei”. Quando o jogo terminou, a meia expressou sua comoção com a vitória: “Muita emoção, são muitos dias aqui, concentração total. É difícil ter consciência dessa conquista. Somos as campeãs, eu não consigo falar. É uma das melhores sensações da minha vida. Estou muito emocionada e dedico a todos que vieram ao jogos, às famílias’.