Jogadores do Fluminense provocam Flamengo com música de Naldo Benny e citação ao Real Madrid; assista 

Ainda no vestiário do Maracanã, atletas do Tricolor das Laranjeiras brincaram com a situação do rival

Reprodução/Twitter/@JovemPanEsportes Jogadores do Fluminense provocam o Flamengo após a conquista do Carioca



Os jogadores do Fluminense não perderam a oportunidade de brincar com o Flamengo após a conquista do Campeonato Carioca, no Maracanã, na noite do último domingo, 9. Ainda no vestiário, os atletas do Tricolor das Laranjeiras entoaram cânticos provocativos e fizeram questão de publicar os vídeos nas redes sociais. Um deles foi a música de Naldo Benny. “1, 2, 3, 4… Para ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto”, gritaram Felipe Melo e outros tricolores, em referência ao placar da partida. Em outro momento, os comandados de Fernando Diniz também cantaram: “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar”. A frase foi entoada por jogadores do Rubro-Negro antes da disputa do Mundial de Clubes 2022 – o time carioca sequer chegou à final, ficando no terceiro lugar do torneio da Fifa. Abaixo, veja as “cutucadas” do campeão estadual de 2023.

A ZOEIRA NÃO TEM FIM! 🤣 Jogadores do Fluminense TIRAM SARRO com o placar do Clássico Fla-Flu e cantam música de Naldo Benny: '1, 2, 3, 4…' pic.twitter.com/xxYKz6rfCB — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) April 10, 2023