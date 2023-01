Jogadores do PSG usam camisa com imagem de Pelé antes de jogo do Campeonato Francês

Rei do Futebol morreu aos 82 anos, no último dia 29, em São Paulo

BERTRAND GUAY / AFP Messi e Neymar usam camisa em homenagem ao Rei Pelé



O Paris Saint-Germain resolveu fazer uma homenagem ao Rei Pelé nesta quarta-feira, 11, antes do jogo contra o Angers, válido pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Os jogadores do clube, incluindo Neymar e Lionel Messi, entraram em campo com uma camisa com a foto do ídolo do futebol mundial, que morreu aos 82 anos, no último dia 29, em São Paulo. Nas redes sociais, o atacante da seleção brasileira já havia publicado o modelo da camisa que seria usada. “Que Deus nos abençoe e nos proteja”, escreveu Neymar na legenda. Esse é o primeiro jogo do PSG em casa após a morte de Pelé. Líder do campeonato, o time parisiense tem, até o começo da rodada, 44 pontos.