Jogadores do Flamengo voltam ao Ninho do Urubu e realizam testes de Covid-19

Divulgação Gabigol, do Flamengo, realiza teste de Covid-19



A segunda-feira (18) foi de novidade no Flamengo. Após mais de dois meses, ou 66 dias, os jogadores do Rubro-Negro retornaram ao Ninho do Urubu. Os atletas realizaram testes para o coronavírus e receberam informações do clube sobre o protocolo de segurança sanitária que vai ser adotado quando for possível voltar a treinar no CT.

“Todas as atividades estão sendo realizadas seguindo as medidas de higiene e distanciamento, como, por exemplo, higienização constante dos materiais esportivos e instalações, além da preparação de alimentos em kits individuais”, afirma a equipe no comunicado.

Há quase duas semanas, o Flamengo comunicou que 38 pessoas vinculadas ao clube, sendo três deles jogadores, tinham testado positivo para o coronavírus. Naquela oportunidade, os exames – foram 293, no total – tinham sido realizados na residência dos atletas, colaboradores e funcionários. Além disso, 11 pessoas já se encontravam com anticorpos. Antes, o massagista Jorginho morreu em função de complicações provocadas pela virose.

Todos os infectados nesse primeiro teste foram colocados em quarentena e nenhum terá sua presença no Ninho do Urubu liberada enquanto não for comprovada, através de exame, a recuperação da covid-19.

“Neste primeiro período estão no CT os jogadores e funcionários que testaram negativo para a covid-19. Não será permitida a entrada de ninguém que não faça parte deste grupo de pessoas, já examinadas e comprovadamente sem o novo coronavírus”, ressaltou o clube.

Em seu documento, o Flamengo listou medidas adotadas no Ninho do Urubu para viabilizar a volta das atividades no local. São elas: desinfecção das instalações do Centro de Treinamento, limpeza do CT, Diálogo Diário de Segurança, disponibilização de material de higiene, prevenção de contaminação por ar condicionado, impedimento da utilização dos vestiários, arrumação dos quartos, alimentação, prevenção de contaminação, orientações gerais de prevenção, manutenção do Centro de Treinamento, impedimento de uso da academia e piscinas, utilização de equipamentos de proteção.

O último treino do Flamengo no Ninho do Urubu ocorreu em 13 de março. No dia seguinte, já sem a presença do público no Maracanã por causa das medidas de isolamento social, derrotou a Portuguesa por 2 a 1, em partida válida pela Taça Rio.

Os jogadores e a comissão técnica do Fla realizaram exames e avaliações físicas nesta manhã. Respeitando o protocolo acordado com a FERJ, o Rubro-Negro manterá em segurança e testará periodicamente atletas e colaboradores envolvidos no cotidiano do Ninho. 📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/tGrDj1ausS — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 18, 2020

*Com Estadão Conteúdo