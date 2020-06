Jogadores do Flu divulgam manifesto contra retomada do Carioca: ‘contrassenso’

LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE FC Jogadores do Flu se posicionam contra volta do Campeonato Carioca



Os jogadores do Fluminense divulgaram na noite desta quarta-feira, 17, um manifesto contra a volta do Campeonato Carioca, considerada precipitada em razão do ainda avançado estágio da pandemia da covid-19 no Brasil.

Nas redes sociais, atletas como Fred, Miguel, Digão, Nene, Marcos Paulo, Egídio, Henrique, Muriel, Igor Julião e Hudson compartilharam a mensagem, classificando o momento atual como “inoportuno” para a retomada dos campeonatos. Segundo eles, o movimento foi criado de forma independente do clube, por iniciativa dos atletas.

No texto, os jogadores afirmam que “não existem explicações plausíveis para o retorno imediato” do Estadual, se dizem desconfortáveis em “colocar ainda mais vidas em risco”. “Nossa luta, desde o início dessa situação, é para que o futebol retorne em um momento oportuno”.

Ao lado do Botafogo, a diretoria do Fluminense também já se posicionou contra o retorno do Campeonato Carioca, marcado para acontecer a partir desta quinta-feira, 18. Diferentemente dos rivais, os clubes ainda não promoveram a volta dos treinos presenciais, e prometeram acionar a Justiça Desportiva para evitarem o W.O os dois jogos restantes da Taça Rio, já que a determinação é não entrar em campo.

Leia o manifesto dos jogadores na íntegra:

“Ainda vivemos em um cenário de muitas mortes diárias, tanto na cidade do Rio de Janeiro, quanto em outras regiões do país. Sendo assim, evidentemente, não nos sentimos confortáveis em colocar ainda mais vidas em risco. Nossa luta, desde o início dessa situação, é para que o futebol retorne em um momento oportuno. Como atletas de alto rendimento, precisamos também de um tempo adequado para a preparação, já que o retorno aos gramados de maneira precipitada pode acarretar lesões em todos nós. Nunca na história ado futebol mundial houve uma paralisação de tanto tempo.

Deste modo, não existem explicações plausíveis para o retorno imediato do Campeonato Estadual. Nenhum outro campeonato tem seu retorno previsto para o mês de junho, somente o do Rio de Janeiro, o que por sí só, demonstra um contrassenso, já que em cidades com taxas muito menores sequer voltaram a treinar. Por fim, reiteramos o nosso profissionalismo e respeito ao clube, que tem sido incansável na luta de preservar nossa saúde e de nossos funcionários, mas deixamos claro que jogaremos sob protesto caso o Fluminense seja obrigado a jogar antes do tempo no momento de maior dificuldade da humanidade nos últimos 100 anos.”