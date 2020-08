Jogo do Cruzeiro é cancelado após 13 casos do novo coronavírus no Uberlândia

Na decisão tomada na manhã desta quarta-feira, 5, a Federação Mineira de Futebol cita que ‘ão há tempo hábil para a realização de contraprova para se confirmar tais diagnósticos’

Reprodução/Cruzeiro Enderson Moreira é o treinador do Cruzeiro e tem a missão de levar o time de volta à elite do nacional



A final do Troféu Inconfidência entre Cruzeiro e Uberlândia, inicialmente marcada para esta quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, foi cancelada pela Federação Mineira de Futebol (FMF). A decisão foi tomada pela entidade para preservar a saúde dos atletas, já que 13 casos do novo coronavírus foram registrados em atletas e funcionários do time do Triângulo Mineiro. Uma nova data deverá ser anunciada em breve. Na decisão tomada na manhã desta quarta-feira, 5, a FMF cita que “não há tempo hábil para a realização de contraprova para se confirmar tais diagnósticos”. A entidade também ressalta a obrigação assumida de “cumprir procedimentos rigorosos com o intuito de obter um maior controle no combate à contaminação causada pelo vírus e a prevenção diante do alto risco de propagação e contaminação em massa, dando prioridade absoluta à integridade física dos jogadores, membros de comissões técnicas, árbitros e demais profissionais envolvidos”.

Por meio de suas redes sociais, o Cruzeiro diz que concordou com a não realização da partida em solidariedade à equipe do Uberlândia. “Nosso posicionamento em relação à pandemia sempre foi o de se preservar a saúde e a vida de todos os profissionais envolvidos, seguindo todas as orientações de protocolo das autoridades. Ficamos no aguardo das eventuais novas deliberações por parte da FMF e aproveitamos para desejar pronta recuperação aos atletas do Uberlândia”, afirmou o clube. De acordo com informações do Uberlândia, os zagueiros Plínio, Zé Victor e Rogério, os meias Erick e Clebinho, o massagista João Luiz e o fotógrafo Giovanni Mendes passaram pelo teste RT-PCR e foram diagnosticados na última terça-feira com a covid-19. Todos que testaram positivo para o novo coronavírus estavam em Belo Horizonte e já voltaram para a cidade de Uberlândia, onde permanecerão isolados. Eles passam bem, de acordo com a assessoria de imprensa.

Anteriormente, o goleiro Alex, o volante Luiz Alexandre, os atacantes Breninho e Dija Baiano, o diretor de futebol Fabrício Tavares e o roupeiro Paulão haviam sido diagnosticados com a covid-19 e sequer participaram do jogo contra o Boa, na semifinal do Troféu Inconfidência, disputada no último domingo. Eles não viajaram para Belo Horizonte.

FOCO NA SÉRIE B

O jogo contra o Uberlândia serviria para o técnico Enderson Moreira testar jogadores do Cruzeiro para o início da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com seis pontos a menos por causa de uma punição da Fifa pelo não pagamento de uma dívida, o time de Belo Horizonte estreará neste sábado contra o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), às 19 horas, no Mineirão.

*Estadão Conteúdo