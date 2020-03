Jogos das Eliminatórias sul-americanas podem ser adiados por coronavírus

Marcelo Machado de Melo / Fotoarena / Estadão Conteúdo Estreia do Brasil na Copa está agendada para 27/03, mas pode não acontecer



As Eliminatórias sul-americanas começam oficialmente em 23 de março, mas o coronavírus pode fazer com que esses jogos sejam reagendados, a exemplo do que vem acontecendo com competições de futebol e outros esportes na Europa.

Segundo jornalistas do Peru e do Equador, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) já comunicou as Federações Peruana e Chilena de que os jogos não devem acontecer na data prevista. A expectativa é que o calendário seja postergado. A entidade, porém, aguarda que a Fifa comunique a decisão.

A CBF, por sua vez, já anunciou que está monitorando todos os jogadores convocados para as seleções principal e de base, e disse que pediu aos clubes um relatório sobre o estado de saúde e deslocamentos feitos pelos atletas nos últimos meses. A estreia da seleção principal nas Eliminatórias está agendada para 27 de março, na Arena Pernambuco, em Recife, contra a Bolívia.