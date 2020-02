Joia do Vasco, Talles Magno fratura o pé em acidente durante folga de Carnaval

Reprodução/Vasco Talles Magno se lesionou durante o Carnaval



Talles Magno, atacante do Vasco, sofreu um acidente durante sua folga de Carnaval. De acordo com informações do clube divulgada nesta segunda-feira (24), a joia do time cruz-maltino se lesionou em uma piscina natural e precisará passar por um procedimento cirúrgico.

“Após pisar em falso em uma pedra, no fundo de uma piscina de água natural, durante a folga do carnaval, o atleta Talles Magno se apresentou no CT do Almirante com dor e edema no pé esquerdo”, comunicou o Vasco.

“Foi submetido a exames de imagem que constataram uma fratura no quinto metatarso. O atleta será submetido a procedimento cirúrgico, com data ainda a ser programada”, continuou a agremiação carioca.

Desta forma, Talles Magno será desfalque para o restante do Campeonato Carioca e também para a disputa contra o ABC, de Natal, em jogo válido pela Copa do Brasil, marcado o próximo dia 5.