Jorge Jesus afirma que Renier não deve ficar muito tempo no Flamengo

Marcelo Cortes / Flamengo

Renier é tratado internamento pelo Flamengo como a nova promessa rubro-negra capaz de encher os cofres do clube. O técnico Jorge Jesus encheu a bola do jovem de 17 anos durante entrevista ao jornal português Record.

Segundo Jorge Jesus, Renier deve em breve deixar o Flamengo por um valor bastante alto. O treinador português foi além e previu que o jovem deve ser contratado por um dos gigantes do futebol mundial.

“Lancei três jogadores (no Flamengo), um com 17 anos, outro com 18 e outro com 19. Eles são titulares em alguns jogos do Flamengo. O que tem 17 anos [Renier] vai ser vendido para uma das grandes equipes da Europa já, por vários milhões de euros”, afirmou Jorge Jesus.

Renier renovou o contrato com o Flamengo na última temporada até 2024. A multa rescisória do jovem é de 35 milhões (cerca de R$ 157,5 mi). São 15 jogos pelo profissional e seis gols.