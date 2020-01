Jorge Jesus cutuca Renato Gaúcho: ‘Nunca saiu do país e nunca ganhou um Brasileiro’

Alexandre Vidal/Flamengo Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até abril de 2020



Jorge Jesus, treinador do Flamengo, foi provocado em algumas ocasiões por Renato Gaúcho, comandante do Grêmio, na temporada passada. Na noite do último domingo, em entrevista à emissora “CMTV”, o português voltou a comentar sobre a rixa e fez questão de provocar o brasileiro.

Apesar de elogiar Renato, o “Mister” recordou que o técnico não possui experiência internacional e sequer ganhou o Brasileirão, principal título nacional.

“Eu achei que só poderia responder com trabalho e foi o que eu fiz. O Renato também nunca saiu do Brasil, nunca ganhou um Campeonato Brasileiro”, afirmou Jesus, que coleciona passagens por times de Portugal e o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

“Mas tudo bem. Ele é um treinador querido no Brasil, antes de eu chegar era o número 1”, concluiu o técnico europeu.

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo eliminou o Grêmio na semifinal da Libertadores aplicando uma sonora goleada por 5 a 0 no confronto de volta. Na sequência, o time rubro-negro levou a taça do torneio ao bater o River Plate por 2 a 1.

Além da Libertadores e do Brasileirão, Jesus tem três taças do Campeonato Português como principais conquistas na carreira. Renato, por sua vez, também conta com o principal campeonato da América do Sul em sua galeira, fora 3 Copas do Brasil.