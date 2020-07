Jorge Jesus deixa o Flamengo e acerta retorno ao Benfica

Clube confirma saída do treinador que conquistou seis títulos em 13 meses

EFE/EPA/ALI HAIDER Com Jesus, Fla chegou ao Mundial de clubes



O Flamengo confirmou no início da noite desta sexta-feira que Jorge Jesus não será mais o treinador do clube. Em nota, o rubro-negro esclareceu que a decisão foi comunicada pelo português em uma reunião realizada durante a tarde.

“Na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal”, diz um trecho do texto.

No clube por pouco mais de um ano, Jorge Jesus conquistou impressionantes seis títulos com a equipe – Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Ainda não se sabe quem substituirá o treinador no comando da equipe.

“Em nome de toda diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam A Maior Torcida do Mundo, nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco”, agradeceu o clube.

Minutos antes da divulgação da nota, o vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, postou uma foto em tom de agradecimento ao vitorioso treinador. “Deu tudo certo”, escreveu.