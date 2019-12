Jorge Jesus diz que só trocaria Flamengo por 5 times na Europa: ‘Se não, nem adianta procurar’

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo

Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva na véspera da final do Mundial de Clubes, no próximo sábado (21), às 14h, no Catar, contra o Liverpool. Como não poderia deixar de ser, seu futuro à frente do Flamengo foi pauta. O treinador tentou tranquilizar o torcedor rubro-negro e disse que só saio do Fla por “cinco possibilidades”.

“Sobre o mercado de trabalho para mim, eu abro a minha mão e vejo cinco possibilidades de Europa. Se não forem esses, nem adianta procurar que não vou”, afirmou Jorge Jesus.

Essa não é a primeira vez que Jorge Jesus cita essas “cinco possibilidades” para falar sobre seu futuro. O treinador já deixou claro que sonha com o título da Champions League e que aceitaria um convite de um time que lhe proporcionasse essa possibilidade. JJ tem contrato com o Flamengo até o meio de 2020.