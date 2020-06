Jorge Jesus diz não às sondagens do Benfica e deve continuar no Fla

Treinador era apontado como principal cotado para assumir o lugar de Bruno Lage no clube português

Alexandre Vidal/Flamengo Jorge Jesus teria negado sondagens do Benfica



Jorge Jesus recusou as sondagens do Benfica, e deve continuar à frente do Flamengo. O técnico, que renovou seu contrato até 2021 no início do mês, seria o mais cotado para assumir o lugar de Bruno Lage, que não faz boa campanha no Campeonato Português. No entanto, segundo a ESPN, o treinador e seu estafe já decidiram pela permanência no Brasil.

De acordo com a imprensa portuguesa, o Fla não foi notificado do interesse do clube no ‘Mister’, mas se mantinha atento às movimentações.

No início da semana, a Tvi24, do país lusitano, afirmou que o Benfica estaria disposto a pagar a multa rescisória do contrato para repatriar Jesus, considerado como um ídolo do clube. Lá, ele foi três vezes campeão português, além de faturar outros seis títulos nacionais.

Jorge Jesus e Flamengo passaram por um longo processo até a renovação de contrato, assinada até junho do próximo ano. O projeto do clube, que visa conquistas como as do ano passado, que incluem Campeonato Brasileiro e Libertadores, teria pesado na decisão do treinador.