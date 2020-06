Jorge Jesus confirma renovação com o Flamengo: ‘Digam à Nação que fico!’

EFE/EPA/ALI HAIDER Jorge Jesus levou o Flamengo até o Mundial de Clubes 2019



Jorge Jesus confirmou a informação de que renovou seu contrato com o Flamengo. Em publicação no Instagram, na noite da última terça-feira (2), o treinador português anunciou a sua permanência por mais uma temporada e explicou a decisão de seguir trabalhando no Rubro-Negro.

“Meus representantes chegaram a um acordo hoje (terça-feira) com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho”, escreveu Jorge Jesus, com a seguinte legenda inserida junto à imagem: “Digam à Nação que fico!”

A expectativa agora é que o Flamengo anuncie nesta quarta-feira (3), de forma oficial, a renovação de contrato do técnico português. O atual vínculo se encerraria no próximo dia 20, mas um acerto vinha demorando para acontecer, embora Jorge Jesus sempre fizesse vários elogios ao clube e aos seus gestores. Mas haviam fatores que provocavam impasse, como a desvalorização do real, e que agora foram solucionados.

Anunciado em 1.º de junho de 2019, Jorge Jesus revolucionou o Flamengo desde então. O time, sob o comando do português, conquistou cinco títulos, incluindo os do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, ambos no ano passado, e construiu uma aura de praticamente imbatível, se recolocando na trilha das conquistas.

Contratado para substituir Abel Braga, Jorge Jesus também foi campeão da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca -, todos em 2020, antes da paralisação das competições por causa da pandemia do novo coronavírus.

São, assim, mais conquistas do que derrotas – apenas quatro. Com Jorge Jesus, o Flamengo sofreu o seu primeiro revés para o Emelec, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores – o time conseguiu passar de fase nos pênaltis, no confronto de volta. Depois, caiu para o Bahia, na 13.ª rodada do Brasileirão, e para o Santos, na última, quando já era o campeão nacional. Já a última vez que deixou o campo batido foi para o Liverpool, na decisão do Mundial de Clubes da Fifa de 2019.

Em um total de 51 jogos, o Flamengo de Jorge Jesus tem 38 vitórias e 9 empates, além das quatro derrotas, com aproveitamento de 80,39%. Além disso, marcou 118 gols e sofreu apenas 45.

*Com Estadão Conteúdo