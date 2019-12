Jorge Jesus tenta seduzir francês Ben Arfa para o Flamengo, diz jornal

Reprodução / Twitter Ben Arfa jogou no Paris Saint-Germain entre 2016 e 2018



Jorge Jesus está de férias, mas segue pensando em reforços para o Flamengo na temporada 2020. De acordo com publicação do jornal “L’Equipe”, nesta terça-feira (31), o treinador do time rubro-negro deseja convencer o francês Hatem Ben Arfa a jogar na equipe carioca no ano que vem.

Ben Arfa está sem jogar profissionalmente desde julho de 2019, quando rescindiu o seu contrato com o Rennes. O meio-campista, no entanto, deseja retornar aos gramados e está ouvindo propostas para definir o seu futuro.

Segundo o veículo de imprensa francês, no entanto, Ben Arfa não tem a intenção de deixar o futebol europeu e tem chances raras de vestir as cores do Flamengo. O experiente jogador de 32 anos, inclusive, já recebeu sondagens do Galatasaray (Turquia) e Lyon (França).

Habilidoso, Ben Arfa despontou no próprio Lyon como uma das grandes promessas do futebol mundial. O canhono, entretanto, deixou a desejar e não emplacou em suas passagens por Olympique Marselha, Newcastle, Hull City, Nice e PSG.

Conforme informações do site “Transfermakt”, Ben Arfa contabiliza 73 gols e 59 assistências em 388 partidas oficiais por clubes. Já pela seleção francesa, ele sima 2 bolas na rede em 15 jogos.