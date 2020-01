Jorge Jesus volta ao Brasil e fala sobre renovação com o Flamengo: ‘Não haverá problema’

Reprodução/Flamengo Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até o final de maio



Jorge Jesus retornou ao Brasil nesta segunda-feira (20) após passar as férias na Europa. Atendendo os jornalistas, o treinador português afirmou que está perto de renovar o contrato com o Flamengo, falou sobre a situação do atacante Gabriel Barbosa e disse estar acompanhando os garotos do time rubro-negro, que estão representando o clube neste início de Campeonato Carioca.

“Vamos acabar com essa especulação. Quero que todos os flamenguistas percebam isso. Nós, Braz, eu, Bruno (Spindel) e o presidente, antes de acabar a temporada nos reunimos para pensar nesta possibilidade. Da minha parte, disse que só queria pensar nisso quando acabasse o Mundial. Foi isso. Estou chegando ao Brasil, e seguramente estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema”, comentou.

Com vínculo até 31 de maio, Jorge Jesus começará o planejamento para a temporada nesta segunda-feira. Questionado se vai poder contar com Gabigol, jogador que está perto de permanecer no Flamengo, o comandante disse que terá uma conversa com o atacante.

“Na minha chegada hoje ao Brasil vou ter a possibilidade de conversar com ele. Tenho confiança muito grande nele, um carinho muito especial, como por todos os jogadores do Flamengo. Com certeza vou conversar com ele”, revelou.

Jesus também falou que acompanhará de perto a equipe sub-20, que disputa o Estadual sob o comando de Maurício Souza.

“Vou acompanhar mais os meninos, vou ver os jogos, o treinador vai continuar a ser o Mauricio. Para mim, vai ser bom, porque alguns meninos da equipe sub-20 que não conheço vou ter oportunidade de conhecê-los melhor”, declarou.

Na coletiva, o “Mister” também falou sobre Pedro Rocha, Thiago Maia e Michael, principais contratações do clube nesta janela de transferências.

“Todas as aquisições tiveram critério técnico e tático. Não é fácil qualquer jogador no Brasil entrar na equipe do Flamengo. Eles vêm acrescentar qualidade ao plantel. Estou muito satisfeito com a direção de ter conseguido já estes jogadores”, comentou.