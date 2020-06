José Manoel: Federações tentam encerrar campeonatos estaduais

No RS, a final seria exatamente no dia programado para o início do Brasileiro; em SP seria pior

Futura Press De olho no dinheiro da televisão, clubes vão fazer pressão para encerrar os estaduais



As datas escolhidas pela CBF para início dos Campeonatos Brasileiros da séries A e B, 8 e 9 de agosto, pressionam busca de soluções para os estaduais, com antecipação de datas ou até encerramento de competições sem definir campeão, opção que ainda não foi discutida. No Rio Grande do Sul, a final seria exatamente no dia programado para o início do Brasileiro. Em São Paulo seria pior, pois o estadual ocuparia mais datas em agosto.

Programado para voltar em 26 de julho, Minas Gerais também teria dificuldade, sem falar que a cidade de Belo Horizonte ainda não liberou jogos de futebol. No Paraná, Federação e clubes tentam convencer o governo estadual a liberar a volta do campeonato no dia 15 de julho. De olho no dinheiro da televisão, clubes vão fazer pressão para encerrar os estaduais, mas por outro lado, a volta do Campeonato Nacional significa mais grana para quem participa das séries A e B. Exceto o Athletico-PR, os demais concordaram em jogar fora de suas cidades para driblar possíveis vetos das autoridades de saúde.

O futebol paulista parecia tratar a volta com paciência, mas e agora, o que os clubes farão para encaixar o Paulistão e o Nacional? Por outro lado cresce o número de clubes solicitando à CBF o adiamento do início dos Campeonatos Brasileiros para dia 15 de agosto, o que tem boa possibilidade de acontecer. O recado está dado: se virem com os estaduais, pois o Brasileiro está voltando no dia 8 de agosto — como definiu a CBF — ou dia 15, como querem alguns clubes.