José Manoel: Flamenguista, é melhor se acostumar com assédio por Jesus

Alexandre Vidal/Flamengo Jorge Jesus, atual técnico do Fla



O Flamengo e o seu torcedor terão que se acostumar com o assédio de outros clubes por Jorge Jesus. Um dia foi o Benfica, em outro será o Porto, o Sporting. Até o Barcelona já foi especulado – o que não é nenhum absurdo para quem já levou Tata Martino, especialmente enquanto o treinador português continuar mostrando competência, liderando um ótimo time.

Os dirigentes do Flamengo demonstram confiança no cumprimento do contrato. O treinador já recusou investida anterior, diz que fica, mas, no futebol, afirmações são desmentidas em velocidade muito maior que em qualquer outro setor.

Seria lógico imaginar que a permanência pode levar Jesus a conquistas para colocá-lo na história. Alguns já entendem que ele jamais será esquecido, mas e o Mundial? O próprio treinador não esconde o desejo de nova oportunidade de disputar o título tão cobiçado.

Saindo agora ou não, as investidas vão continuar, e é melhor se acostumar.