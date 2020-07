Jovem da base do São Paulo é vendido ao Barcelona

A transação pela venda de Gustavo Maia, atleta da base do tricolor, gira em torno dos 4,5 milhões de euros livres de impostos

Reprodução/Instagram Gustavo Maia é joia revelada pela categoria de base do São Paulo



O São Paulo concluiu a venda de Gustavo Maia para o Barcelona. A transação do jogador da base do tricolor gira em torno dos 4,5 milhões de euros livres de impostos. O valor inclui 1 milhão de euros da preferência de compra. Os espanhóis também concordaram em pagar a diferença dos impostos da transação do próprio bolso. Dessa forma, o São Paulo lucra integralmente com a transferência dos 70% do atleta. Os outros 30% permanecem com o clube formador, que pode lucrar ainda mais numa futura venda do jovem.

No final do ano passado, o São Paulo estabeleceu como meta para 2020 ter 154 milhões de reais de lucro com jogadores. A venda de Antony para o Ajax-HOL por cerca de 105 milhões de reais (contando o bônus por metas) somado aos cerca de 43 milhões de reais pelos 20% restantes do passe de David Neres que foram vendidos também ao Ajax já fecham bem próximos da meta de vendas do ano.

Mas isso não significa que o São Paulo não possa realizar novas vendas. Igor Gomes e Liziero são os atletas mais visados pelos clubes europeus. Liziero recebeu sondagem do Milan recentemente e Igor Gomes é pretendido por clubes como Ajax-HOL, Barcelona-ESP e outros clubes italianos. Vale ressaltar que em 2019, o clube fechou o ano com um déficit de 180 milhões de reais e não deverá fazer investimentos altos em contratações, pelo menos até o término do ano.