Jovem Pan recupera íntegra de áudio histórico de Joseval Peixoto na final da Copa de 1970

Narrador empunhou com brilhantismo o microfone da emissora na conquista do tricampeonato da Seleção Brasileira, no México

Arte/Jovem Pan No Mundial de 1970, três rádios de São Paulo formaram um pool de transmissões chamado "Rede da Copa"



Em 1970, no México, palco do tricampeonato da Seleção Brasileira, Joseval Peixoto empunhou com brilhantismo o microfone da Jovem Pan. Naquele ano, três rádios de São Paulo formaram um pool de transmissões: era a “Rede da Copa”. Além de Joseval, Pedro Luiz (Nacional) e Fiori Gigliotti (Bandeirantes) levaram aos lares brasileiros as emoções daquela conquista inesquecível. Os três profissionais se revezavam durante as partidas — e foi assim também na final contra a Itália, em 21 de junho de 1970. Pedro Luiz narrou a primeira meia hora; Fiori Gigliotti ficou no ar nos trinta minutos seguintes, até os quinze da etapa final, quando o duelo ainda estava empatada por 1 a 1; e coube a Joseval Peixoto, dar voz aos três gols da seleção brasileira no segundo tempo (Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto; Pelé tinha marcado no primeiro).

A íntegra da transmissão de rádio daquela partida histórica pela “Rede da Copa” se perdeu no tempo. A Jovem Pan possui nos arquivos um compacto de 30 minutos. Mas, para alegria dos fãs de futebol e de rádio, no fim de semana chegou às minhas mãos uma gravação histórica: o segundo tempo completo da final da Copa de 1970. O áudio pertence ao ouvinte Arion Lima, morador do Paraná, e foi gravado pelo pai dele no dia da decisão do Mundial, no México. Um momento mágico do futebol nacional, que conquistou em definitivo a taça Jules Rimet. Joseval Peixoto soltou a voz: “Brasil, tricampeão do mundo. (…) A deusa de ouro [taça Jules Rimet] de braços erguidos. Essa deusa tão jovem, com velhas histórias erguidas para o alto, para o céu do Brasil”. Agora, todos nós poderemos voltar a nos emocionar com essa relíquia do rádio esportivo. Espero que gostem!