Jucilei critica Vasco após falta de acerto: ‘Tinha que me agradecer porque me disponibilizei a jogar lá’

Jucilei, volante que tem vínculo com o São Paulo por mais dois anos, tinha tudo para acertar sua transferência para o Vasco. Só esqueceram de acertar um detalhe importante: o salário.

Jucilei viajou até o Rio de Janeiro para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes do contrato. O problema se deu quando o assunto salário surgiu na mesa de negociação. Segundo o volante, o Vasco simplesmente não tem dinheiro para pagar seu salário.

“Ainda não estava fechado. Esperávamos o aval para fazer os exames médicos. O que aconteceu foi a situação salarial. Não teve nada de problema médico. Eu sou do Rio, de Niterói, e queria jogar no Rio. A questão é que eles (Vasco) não têm condições de pagar o meu salário. O meu salário é alto porque conquistei no campo. Não conquistei isso através de esquema, nem nada. Não tive lesão, nem nada. Os caras não me contrataram porque não têm dinheiro. A verdade é essa”, afirmou Jucilei ao jornal “O Dia”.

O volante foi além e afirmou que o Vasco tinha que agradecer por ele aceitar jogar no clube carioca.

“Se nada acontecer até quinta, eu volto para o São Paulo. Eu tenho dois anos de contrato com o São Paulo ainda. Eu queria jogar no Rio para ficar perto da família. O Vasco tinha que me agradecer porque me disponibilizei a jogar lá. A situação que se encontra o clube hoje, o Vasco tinha que me agradecer”, criticou Jucilei.