Justiça portuguesa investiga transferências de Danilo e outros jogadores no país

Real Madrid Danilo se transferiu do Porto para o Real Madrid em 2015



As autoridades portuguesas deflagraram nesta semana a Operação Fora do Jogo, que investiga irregularidades nas compras e vendas de jogadores de futebol, informou a imprensa do país. Entre as negociações investigadas, estão as dos brasileiros Danilo e Jonas, além de outros ídolos do futebol mundial, como Iker Casillas, James Rodríguez e Falcao García.

Em comunicado, o ex-goleiro da seleção espanhola afirmou que houve colaboração total com as autoridades, e entrega de toda documentação solicitada. Casillas é candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol.

Ao todo, foram cumpridos 76 mandados de busca em escritórios de advogacia, dirigentes, jogadores e empresárias. Jorge Mendes, agente que trabalha com Cristiano Ronaldo, é um dos alvos. A Receita Federal portuguesa questiona, por exemplo, a falta do pagamento de 3,9 milhões de euros (R$ 20,1 mi) pela transferência de Danilo do Porto para o Real Madrid, em 2015. Atualmente, o lateral direito atua pelo Juventus.

Mais de 200 fiscais estão envolvidos na ação em diversos pontos do país, inclusive nas sedes administrativas dos clubes da primeira divisão, como Porto, Sporting, Braga, Marítimo e Vitória de Guimarães, Estoril, Rio Ave e Portimonense.

Rumores apontam que a Operação Fora de Jogo é uma resposta aos documentos vazados por Rui Pinto, chamado “Football Leaks”. O hacker está preso preventivamente.

* Com EFE