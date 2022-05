Kaká conclui curso de treinador da CBF, ‘pede vaga’ e recebe elogios de presidente do São Paulo

‘Só falta o time agora’, brincou o ídolo da torcida são-paulina, postando o certificado obtido através da CBF Academy

Divulgação/São Paulo FC Kaká é um dos maiores ídolos da história do São Paulo



Eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo em 2007, Kaká finalizou nesta terça-feira, 17, o curso da CBF Academy e conquistou a Licença A, graduação exigida pela Confederação Brasileira de Futebol para quem pretende treinar equipes profissionais no Brasil. Através de sua conta no Instagram, o ex-jogador comemorou e brincou com a situação. “Mais um curso concluído. Treinador habilitado. Só falta o time agora”, escreveu o ídolo da torcida do São Paulo. Nos comentários, o atual presidente do Tricolor, Julio Casares, exaltou o feito. “Mais um passo”, disse o mandatário do clube do Morumbi.

Apesar do post, recentemente, em entrevista ao podcast “Podpah”, Kaká não demonstrou muito entusiasmo ao ser questionado se pretendia ser técnico de futebol no Brasil. “Eu parei de jogar há quatro anos. Desde que eu parei, passei a estudar mais futebol para entender de marketing, finanças e tudo que engloba o esporte. Comecei a fazer vários cursos! Estou fazendo o curso da CBF, que é muito legal para entender a perspectiva do treinador. É legal entender a ideia do treinador. Nunca digo nunca, mas a vida do treinador é muito louca, muito intensa, tem muita cobrança e pouca estabilidade. No Brasil, você perde três jogos e vai embora. Então, neste momento, não penso nisso. O tempo dirá, mas gosto mais da parte de gestão”, falou o ex-atleta, atualmente com 40 anos.