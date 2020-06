Kashima Antlers oficializa o empréstimo do zagueiro Bueno ao Atlético-MG

Reprodução/Kashima Bueno foi emprestado ao Atlético-MG



O Atlético-MG tem um novo zagueiro em seu elenco. O Kashima Antlers, do Japão, confirmou nesta terça-feira em seu site oficial a transferência de Bueno, de 24 anos, ao clube mineiro. Segundo o time japonês, a negociação será por empréstimo, mas o tempo de contrato não foi revelado.

“Estou muito satisfeito por ter a chance de jogar no Brasil. E muito agradecido ao Antlers. A torcida e os funcionários que acreditaram em mim. Sou muito grato à equipe que acreditou e me contratou na última temporada. Onde quer que eu esteja, sempre estarei e viverei com o Antlers em meu coração pelo resto da minha vida. Farei o meu melhor para crescer”, disse Bueno.

A diretoria do Atlético-MG aguarda agora a conclusão da documentação e exames médicos do atleta em Belo Horizonte para anunciar de forma oficial a contratação. Bueno construiu toda a carreira profissional no Japão e foi um pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, que teve boas recomendações de Zico, diretor técnico do Kashima Antlers.

O zagueiro se profissionalizou quando já estava no Japão, no Shimizu S-Pulse, em 2014. Passou o ano seguinte emprestado ao Vissel Kobe e foi comprado pelo Kashima Antlers antes do início da temporada de 2016. Em 2018, defendeu por empréstimo o Tokushima Vortis, retornando em 2019. Em sua primeira passagem pela equipe de Kashima, em 2016, Bueno conquistou os títulos da Liga Japonesa e da Copa do Imperador do Japão.

Bueno é o quarto reforço contratado pelo Atlético-MG desde o início da pandemia do novo coronavírus. Antes, o clube mineiro havia acertado com os volantes Léo Sena e Alan Franco e o atacante Marrony. O defensor chega para disputar posição com Igor Rabello, Gabriel e Réver.

