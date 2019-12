Klopp diz conhecer Jorge Jesus e projeta estudo sobre Flamengo: ‘Temos de ver três ou quatro jogos’

Divulgação LFC

Depois da vitória do Liverpool por 2 a 1 em cima do Monterrey e classificação para a final do Mundial de Clubes, Klopp mudou a chavinha e começou a falar sobre o Flamengo, adversário da final do torneio. As equipes se enfrentam no próximo sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília).

Nos últimos dias, Klopp afirmou diversas vezes que ainda não havia estudado o Flamengo, já que o encontro contra o clube brasileiro até então não existia oficialmente. Com a final marcada, o treinador do Liverpool falou com mais tranquilidade sobre o futuro adversário.

“Flamengo tem muita qualidade de jogadores. Conheço o Jesus há muito tempo, é muito experiente. Fla não é europeu por ter um técnico português. Vamos ver mais jogos deles. Um jogo é importante, mas não acredito em ciência de um jogo. Temos de ver três ou quatro”, afirmou Klopp.

O treinador alemão também brincou com o fato da presença dos torcedores do Flamengo no Catar.

“A torcida do Flamengo celebrou perto do nosso hotel. Está claro que eles têm torcedores por aqui”, comentou.