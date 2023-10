LDU bate o Fortaleza, conquista o bi da Sul-Americana e amplia freguesia de brasileiros contra equatorianos

País andino soma agora seis títulos em oito finais contra o futebol pentacampeão do mundo

EFE/ Gaston Britos LDU venceu o Fortaleza na final da Copa Sul-Americana 2023



Terminou neste sábado,28, o sonho do Fortaleza de se tornar o primeiro clube nordestino a conquistar um título internacional. Depois de nadar de braçada na Sul-Americana, o Tricolor cearense morreu na praia — mais especificamente em Maldonado, cidade costeira do Uruguai que sediou a grande decisão — ao perder para a LDU nos pênaltis por 4 a 3, após o empate em 1 a 1, e frustrar cerca de 5.000 torcedores que viajaram para apoiar o Laion. Mas quem esperava show dos comandados de Juan Pablo Vojvoda acabou vendo a festa de outro promissor treinador argentino: Luis Zubeldía. E o bom time equatoriano, que já havia eliminado o São Paulo nas quartas de final, tornou-se algoz de mais um brasileiro.

Impressiona, aliás, a supremacia do Equador sobre o futebol pentacampeão sul-americano em decisões de torneios de clubes da Conmebol, sobretudo neste século. Em mata-matas no geral, a vantagem é verde-amarela (21 vitórias a 13 desde 2001), mas o país andino tem ampla vantagem quando o assunto é final. Com o título da LDU, chegou a seis conquistas contra apenas duas dos brasileiros (veja abaixo). Já são três seguidas, pois o Independiente del Valle bateu o São Paulo na Sul-Americana de 2002 e foi campeão da Recopa deste ano em cima do Flamengo.

A ascensão equatoriana na América do Sul começou justamente com a Liga Deportiva Universitaria, que em 2008 surpreendeu o Fluminense em um Maracanã lotado e se tornou o primeiro clube de seu país a levantar a taça da Libertadores. De lá para cá, gradativamente, o Equador deixou de ser café com leite nas competições da Conmebol. Os merengues, por exemplo, já somam cinco títulos internacionais, sendo quatro deles contra brasileiros: além do caneco de hoje e da “Liberta” contra o Flu, venceram o Tricolor carioca na Sul-Americana de 2009 e o Internacional na Recopa do mesmo ano. O outro título é a Recopa de 2010, conquistada diante do Estudiantes, da Argentina.

Para conquistar o bi da “Sula”, o Rei de Copas do Equador ficou em primeiro lugar em um grupo que também tinha Botafogo, Magallanes-CHI e César Vallejo-PER. Nas oitavas de final, passou pelo Ñublense, do Chile. O São Paulo foi a vítima nas quartas de final, com direito a provocação do ex-corintiano Paolo Guerrero na decisão por pênaltis. Nas semifinais, o peruano brilhou nos duelos contra o Defensa y Justicia, da Argentina. E hoje, após passagens por clubes como Corinthians, Flamengo, Internacional e Racing, ele conquistou um título sul-americano pela primeira vez na carreira.

Decisões entre brasileiros e equatorianos

Libertadores-98

Vasco campeão contra o Barcelona-EQU

Libertadores-08

LDU campeã contra o Fluminense

Sul-Americana-09

LDU campeã contra o Fluminense

Recopa-09

LDU campeã contra o Internacional

Recopa-20

Flamengo campeão contra o Independiente del Valle

Sul-Americana-22

São Paulo campeão contra o Independiente del Valle