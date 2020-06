Léo, zagueiro do Cruzeiro, se recupera da covid-19 e volta aos treinos

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Léo foi um dos jogadores do Cruzeiro a testarem positivo para a covid-19



Afastado dos treinos após ser diagnosticado com covid-19, o zagueiro e capitão do Cruzeiro Léo voltou aos treinamentos nesta sexta-feira, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte.

Após receber o resultado positivo, Léo permaneceu isolado em casa. Três dias depois, foi novamente submetido ao exame, que deu negativo. O último teste, realizado no centro de treinamento, confirmou o resultado.

“Me senti 100% hoje em meu retorno. Pude fazer em casa todos os exercícios que vinha mantendo aqui e consegui continuar com meu padrão físico. Agora vamos progredir mais com os trabalhos feitos em campo, ao lado do preparador físico e do treinador, para que a gente possa retomar as nossas atividades”, comentou Léo.

“Depois do teste positivo, recebi muitas mensagens positivas, com o apoio dos torcedores e dos amigos, sempre me incentivando a superar todas as dificuldades. Agradeço a força para que a gente continue fazendo o nosso trabalho sempre de forma feliz e alegre para que possamos superar tudo isso que estamos vivendo”, completou.

O atacante Vinícius Popó e o volante Jean, que também foram testaram positivo, seguem afastados. O Sr. Sérgio Campolina, médico do clube, esclareceu que ainda não é o momento do retorno.

“O protocolo é individualizado e os outros atletas que testaram positivamente também estão tendo acompanhamento. Não há um prazo estabelecido para eles retornarem, pois ainda estão dentro dos passos que precisam ser preenchidos. Vale salientar que tanto o Vinícius Popó quanto o Jean estão completamente assintomáticos e em nenhum momento foi necessário estender o atendimento para nível hospitalar e nem o uso de medicamentos”, finalizou.