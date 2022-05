Libertadores: Athletico-PR é goleado pelo The Strongest e vira lanterna do Grupo B

Furacão sofreu no segundo tempo e não conseguiu reverter a derrota por 5 a 0; próximo jogo é contra o líder Libertad

EFE/Martín Alipaz The Strongest fez 5 a 0 no Furacão, em casa



Desfalcado de quatro jogadores por Covid-19, o Athletico-PR perdeu seu primeiro jogo na Copa Libertadores nesta terça-feira, 3, para o The Strongest, na Bolívia. O Furacão levou uma goleada de 5 a 0 e caiu para a última colocação do Grupo B, com 4 pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas). O Libertad é o líder com 7 pontos. O jogo começou com o Athletico indo pra cima, mas quem saiu na frente foram os donos da casa. As 32, Saucedo cruzou e Triverio subiu livre para cabecear pro fundo das redes. Na volta do intervalo, aos seis minutos, o atacante apareceu novamente na segunda trave para fazer o segundo, de cabeça, no jogo. Dominado, o Furacão levou o terceiro aos 25 minutos, com Martín Prost aproveitando passe de Triverio. Nos acréscimos, Cascini e Carvalho (contra) fecharam a conta em cinco. Na próxima rodada o adversário é justamente o líder, no dia 18 de maio, às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada.