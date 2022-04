Libertadores: Atlético-MG empata com Independiente del Valle em 1 a 1

Resultado deixa o Galo em segundo no Grupo D, empatado em pontos com o Independiente

EFE/José Jácome Hulk marcou o único gol do Galo no jogo



Na noite desta terça-feira, 26, além da vitória do Corinthians contra o Boca Juniors, o Atlético Mineiro também entrou em campo pela Copa Libertadores e empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1. O gol saiu cedo, logo aos 7 minutos, com Hulk aproveitando cruzamento de Arana e completando para o gol vazio. O mesmo Arana ainda perdeu um gol feito aos 33 minutos. No segundo tempo, aos 5 minutos, Sornoza chegou batendo de chapa e empatou. Aos 21, Hulk acertou a trave. Aos 45, Segovia perdeu a chance de virar o jogo, mas perdeu embaixo da trave. Esse é o segundo empate do Galo na competição, que o deixa em segundo no Grupo D com 5 pontos, o mesmo número do Independiente. Na próxima rodada, o adversário será o América-MG no clássico regional terça-feira, dia 3, às 21h30 (horário de Brasília).