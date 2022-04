Libertadores: Com recorde de Gabigol, Flamengo vence o Universidad Católica por 3 a 2

Atacante se tornou o segundo maior goleador brasileiro do torneio, com 26 gols marcados

EFE/ Alberto Valdés Gabigol é o segundo maior artilheiro brasileiro da Libertadores



Gabriel Barbosa se transformou em um dos maiores nomes do futebol brasileiro e sul-americano. Nesta quinta-feira, 28, durante a vitória do Flamengo contra o Universidad Católica, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o atacante se tornou o segundo maior goleador brasileiro no torneio, com 26 gols; o recordista é Luizão com 29. O camisa 9 marcou os dois gols na vitória por 3 a 2. O primeiro saiu aos 8 minutos de jogo, após belo passe de Bruno Henrique. Aos 16 minutos, Isla marcou contra e empatou o duelo. Mas aos 35, Gabigol apareceu para recolocar o rubro-negro em vantagem. Aos 39 minutos ele ainda teve a chance de marcar seu hat-trick, mas chutou a bola pra fora. Aos 40, Lázaro fez o terceiro do Flamengo. Nos acréscimos, Castro diminuiu para os chilenos. Com a vitória o time de Paulo Sousa abre vantagem na liderança do Grupo H com 9 pontos; o Talleres tem 6. Na próxima rodada, os dois se enfrentam na Argentina dia 4, quarta-feira, às 19h (horário de Brasília).