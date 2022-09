Libertadores: Conmebol abre cadastro para interessados em comprar ingresso para a final

Decisão do dia 29 de outubro acontece no Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador, entre Flamengo e Athletico-PR

Há pouco mais de um mês da final da Copa Libertadores, entre Flamengo e Athletico-PR, a Conmebol anunciou a abertura do cadastro para quem está interessado em comprar ingressos. A abertura oficial das entradas ainda não foi realizada, e nem os valores estão disponíveis, então quem quiser estar na final precisa preencher seus dados pessoais no site da entidade e esperar por informações. A venda dos ingressos está sob responsabilidade de cada clube que gerenciará a venda, com datas e horários específicos de acesso à plataforma. Assim como é feito nos últimos anos nas finais únicas, as torcidas ficaram separadas, cada uma atrás de um gol e no meio do estádio estarão convidados. A partida do dia 19 de outubro acontecerá no Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador. Segundo a plataforma Google Flights, de pesquisa de voos, a faixa de preços do Rio para Guayaquil está acima de R$ 4 mil, enquanto as saídas de Curitiba estão em R$ 6 mil.