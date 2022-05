Libertadores e Sul-Americana: Confira a situação dos brasileiros na última rodada

No principal torneio da Conmebol, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG já estão classificados para as oitavas de final; São Paulo é o única garantido no mata-mata da Sul-Americana

WANDERSON OLIVEIRA / DIA ESPORTIVO / ESTADÃO CONTEÚDO Danilo comemorando gol do Palmeiras na Libertadores da América



A última rodada da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana começa a ser disputada nesta terça-feira, 24. No principal torneio da Conmebol, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG já estão classificados para as oitavas de final, enquanto Corinthians, RB Bragantino, Fortaleza e Athletico-PR ainda precisam de pontos nesta semana – o América-MG é o único representante do Brasil que já está eliminado. Na Sul-Americana, o São Paulo é o único time do país garantido no mata-mata com antecedência. Fluminense, Internacional, Ceará, Atlético-GO e Santos, por sua vez, ainda precisam de resultados positivos na rodada derradeira. Veja a situação de cada equipe abaixo.

LIBERTADORES

Líder do Grupo A e com 100% de aproveitamento, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Deportivo Táchira (Venezuela), no Allianz Parque. O objetivo do time de Abel Ferreira é terminar no primeiro lugar da classificação geral e fazer a melhor fase de grupos da história. Na chave B, o Athletico-PR está na segunda posição e necessita de apenas um empate com o Caracas (Venezuela), na Arena da Baixada, para avançar às oitavas de final. Já no Grupo C, o RB Bragantino também ocupa a vice-liderança e visita o Nacional (Uruguai), em Montevidéu – uma vitória garante o time de Bragança Paulista no mata-mata, enquanto o empate só serve em caso de derrota do Vélez Sarsfield no clássico argentino com o Estudiantes.

Na chave D, o Atlético-MG recebe o Tolima (Colômbia) e pode até empatar para garantir a primeira colocação. O América-MG, já eliminado, tem que ganhar por mais de dois gols do Independiente del Valle, no Equador, para ficar em terceiro e ir para a Sul-Americana. Segundo colocado do Grupo E, o Corinthians só precisa fazer o dever de casa e ganhar do Always Ready (Bolívia), na Neo Química Arena, para continuar na Libertadores. Já na chave F, o Fortaleza visita o Colo Colo, no Chile, e busca o empate para ficar na segunda posição. Por fim, o Flamengo já está classificado e com o primeiro lugar assegurado no Grupo F. O Rubro-Negro, assim, apenas cumpre tabela contra o Sporting Cristal (Peru), no Maracanã.

Jogos dos brasileiros da última rodada

Grupo A: Palmeiras x Deportivo Táchira – Terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque

Grupo B: Athletico-PR x Caracas – Quinta-feira, às 19h, na Arena da Baixada

Grupo C: Nacional x Red Bull Bragantino – Terça-feira, às 19h15, no Parque Central

Grupo D: Independiente del Valle x América-MG – Quarta-feira, às 21h, no Banco de Guayaquil

Grupo D: Atlético-MG x Tolima – Quarta-feira, às 21h, no Mineirão

Grupo E: Corinthians x Always Ready – Quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena

Grupo F: Colo Colo x Fortaleza – Quarta-feira, às 19h, no Monumental de Santiago

Grupo H: Flamengo x Sporting Cristal – Terça-feira, às 21h30, no Maracanã

SUL- AMERICANA

Como na Sul-Americana somente o primeiro de cada chave avança às oitavas de final, o Cuiabá apenas cumpre tabela na rodada derradeira. Terceiro colocado do Grupo B com 6 pontos, o Dourado encara o Melgar (Peru) sem chances de classificação. No Grupo C, o Santos lidera e precisa de uma vitória simples diante do Banfield (Argentina), na Vila Belmiro, para continuar vivo no torneio. Já o São Paulo, primeiro da chave D, já está garantido na próxima fase e deve colocar os reservas para encarar o Ayacucho (Peru). O Internacional, que encabeça o Grupo E, também precisa fazer o dever de casa contra o 9 de Octubre (Equador), no Beira-Rio, para não dar chance para o azar.

Já o Atlético-GO lidera o Grupo F, mas tem uma missão complicada na partida derradeira. O Dragão visita a LDU (Equador), na altitude de Quito, e precisa do empate para assegurar a primeira posição. A mesma situação é compartilhada pelo Ceará, que encara o tradicional Independiente, na Argentina. O Vozão, líder da chave G, pode perder de até um gol de diferença para os argentinos. Quem tem a missão mais complicada é o Fluminense, terceiro colocado do Grupo H, que precisa golear o Oriente Petrolero (Bolívia), fora de casa, e torcer para a partida entre Júnior Barranquilla (Colômbia) e Unión Santa Fé (Argentina) termine empatada.

Jogos dos brasileiros na última rodada